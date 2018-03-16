Тренер «Лацио» упал во время празднования победы над киевским «Динамо»
Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги упал во время празднования выхода клуба в 1/4 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
После победы в ответном четвертьфинальном матче против киевского «Динамо» итальянец побежал по беговой дорожке стадиона «Олимпийский, но потом поскользнулся и упал.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.
Inzaghi making a proper slip ������pic.twitter.com/dWsYP3jqOy— WittyFutty⚽️ (@wittyfutty) 16 марта 2018 г.