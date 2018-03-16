Абрамович и Усманов могут лишиться акций «Челси» и «Арсенала» из-за санкций
Российские бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов могут лишиться акций английских клубов «Челси» и «Арсенала» соответственно, сообщает «Советский спорт».
По информации The Times, причиной этому может стать закон о санкциях против россиян, замешанных в коррупции.
Реклама
В случае, если коррупционное происхождение активов будет доказано, они могут быть конфискованы.
По мнению британского издания, от нового закона могут пострадать Абрамович и Усманов.