Абрамович и Усманов могут лишиться акций «Челси» и «Арсенала» из-за санкций

Российские бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов могут лишиться акций английских клубов «Челси» и «Арсенала» соответственно, сообщает «Советский спорт».

По информации The Times, причиной этому может стать закон о санкциях против россиян, замешанных в коррупции.

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В случае, если коррупционное происхождение активов будет доказано, они могут быть конфискованы.

По мнению британского издания, от нового закона могут пострадать Абрамович и Усманов.