Украина не будет финансировать желающих выступить в России спортсменов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что государство не окажет поддержку спортсменам, которые решат принять участие в соревнованиях в России, сообщает «Советский спорт».

«Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования в России не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными», — цитирует Жданова xsport.ua.

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Функционер отметил, что спортивные федерации имеют право принимать самостоятельные решения.

«Я не могу вызвать президента федерации и сказать: «Ты не можешь туда ехать». Я могу его пригласить, мы можем провести беседу», — сказал Жданов.

Ранее Международный олимпийский комитет начал обсуждение вопроса об отказе Украины от участия в соревнованиях в России.