Сборная России выразила слова поддержки травмированному Кокорину

Александр Кокорин получил травму в матче с «Лейпцигом» РИА Новости

Сборная России по футболу в твиттере выразила слова поддержки нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и пожелала ему скорейшего выздоровления, сообщает ТАСС.

«Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй», — написала пресс-служба национальной команды.

Ранее сообщалось, что у Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.