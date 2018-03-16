Сборная России выразила слова поддержки травмированному Кокорину
Сборная России по футболу в твиттере выразила слова поддержки нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и пожелала ему скорейшего выздоровления, сообщает ТАСС.
«Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй», — написала пресс-служба национальной команды.
Ранее сообщалось, что у Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Грустные новости от @zenit_spb— Сборная России (@TeamRussia) 16 марта 2018 г.
"По результатам обследования травмы, полученной в матче #РБЛейпцигЗенит, у Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена"
Желаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/qQAVX1jvpe