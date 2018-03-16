Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» одержать шестую победу подряд

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей хет-триком отметился Кэм Эткинсон, по одной шайбе добавили Оливер Бьоркстранн и Бун Дженнер. У «Филадельфии» отметились Клод Жиру, Шейн Гостисбеер и Эндрю Макдоналд.

Реклама

Российский защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 37 секунд, отметившись результативной передачей. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал две передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков.

«Флайерз» проиграли седьмой из последних восьми матчей. «Коламбус» выиграл шестую игру подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)