Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы ЦСКА над «Лионом» в ответном поединке 1/8 Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Суммарный коэффициент России составляет 53,182 балла (шестое место), у Франции — 55,415 (пятое). От России в четвертьфинале ЛЕ остался только ЦСКА. Францию представит «Марсель».

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Португалия, имеющая в активе 46,915 баллов (седьмое место), не сможет догнать Россию в таблице. У нее остался единственный представитель — лиссабонский «Спортинг».

Ранее определились все участники четвертьфинала Лиги Европы.