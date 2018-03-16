Гончаренко назвал великолепной игру ЦСКА в матче с «Лионом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко был в восторге от игры команды в ответном матче 1/8 Лиги Европы с «Лионом». Слова наставника приводит ТАСС.

«Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы в адрес команды — особенно учитывая наши трудности. Ребята вновь доказали, что умеют собраться и выдать нужную игру», — сказал Гончаренко.

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Он отметил, что в атаке команда играла здорово.

«Понятно, что и «Лион» не хотел закрываться после того, как мы повели 1:0, и та схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс. Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня великолепен. Мы имели трудности после ухода Березуцкого. И два пропущенных мяча — для нас многовато.

Но в целом считаю, что мы заслуженно прошли в 1/4 финала», — добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал турнира.