Кокорин пропустит матчи сборной России с Бразилией и Францией

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин пропустит контрольные матчи сборной России с командами Бразилии и Франции из-за травмы. Об этом сообщил наставник петербуржцев Роберто Манчини, слова которого приводит ТАСС.

«Он в сборную не поедет, потому что ему нужен минимум недельный период восстановления, даже если у него просто растяжение связок», — отметил Манчини.

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Кокорин получил повреждение в ответном матче с «РБ Лейпцигом» (1:1) в Лиге Европы и был заменен на восьмой минуте.

Встреча сборной России с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», с французами — 27 марта на арене «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что степень тяжести травмы Кокорина станет известна 16 марта.