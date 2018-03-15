СМИ: фанат «Марселя» нанес травму охраннику на стадионе в Бильбао

Болельщик французского «Марселя» напал на охранника стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетиком», сообщает ТАСС.

По информации El Mundo, сотрудник стадиона получил ранение после удара острым предметом. На данный момент он находится в госпитале. Отмечается, что правоохранительные органы задержали предполагаемого нарушителя.

На данный момент в матче «Атлетик» — «Марсель» в счете ведет французская команда — 1:2 в пользу гостей.