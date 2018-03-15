Российская теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира в США
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла немку Анжелику Кербер в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 58 минут, завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.
В матче 1/2 финала турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Карла Суарес-Наварро (Испания).
Индиан-Уэллс (ж) 2018. 1/4 финала
Анжелика Кербер (Германия) — Дарья Касаткина (Россия) — 0:6, 2:6