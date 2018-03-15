На соревнованиях по плаванию в Обнинске умер 17-летний спортсмен

17-летний пловец скончался о время соревнований в Обнинске, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы Следственного комитета Калужской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что пловец почувствовал себя плохо после заплыва на 50 м. Ему была оказана медицинская помощь, однако спортсмен скончался.

Также сообщается, что несколько дней до соревнований он прошел медицинское обследование, которое не выявило проблем у спортсмена. О причинах смерти не сообщается. Известно, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.