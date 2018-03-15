Смолов отверг предложение Ковальчука перейти в «ПСЖ»

Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук поинтересовался у форварда «Краснрдара» Федора Смолова не собирается ли он переходить в «ПСЖ». Об этом он написал в инстаграме Смолова.

Футболист «Краснодара» опубликовал фотографию с моделью Натальей Водяновой, которая живет в Париже. Ковальчук написал: «Бро, ты в «ПСЖ» собрался?»

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Смолов ответил на этот призыв: «Не, бро. Быки — ван лав (единственная любовь — «Газета.Ru»)».

28-летний нападающий выступает за «Краснодар» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Смолов был вызван в сборную России на матчи с Бразилией и Францией.