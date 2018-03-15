Бучневич подарил юному фанату клюшку и довел его до слез

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подарил свою клюшку юному фанату и довел того до слез. Об этом сообщает «Советский спорт».

22-летний хоккеист увидел болельщика в форме своей бывшей команды — череповецкой «Северстали» во время матча с «Питтсбург Пингвинз» и перекинул ему свою клюшку через заградительное стекло. Юный фанат не смог сдержать эмоций.

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Матч завершился победой «Рейнджерс», на счету Бучневича результативная передача.