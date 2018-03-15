Ковальчук продаст подаренный за победу на Играх автомобиль

Форвард сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук намерен продать автомобиль, который был подарен ему за золотую медаль Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а вырученные средства он направит на благотворительность, сообщает ТАСС.

«Мы вместе или пожертвуем средства в детский дом, или поможем конкретному ребёнку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины, еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет и Россия будет играть с гербом на груди», — цитирует Ковальчука «Чемпионат.Com».

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2018 заявил, что продаст подаренную ему иномарку.