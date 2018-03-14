Тарпищев: нам ни горячо, ни холодно от отказа Украины ехать в Россию

Член Исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.

«Это проблема Украины, нам от этого запрета ни горячо, ни холодно. Они смешивают спорт и политику, не зная для чего и зачем», — цитирует Тарпищева РБК.

Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.