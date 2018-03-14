Дагестанские бойцы ММА арестованы за вымогательство и разбой

Российские бойцы ММА Вагаб Вагабов и Юсуп Сулейманов задержаны полицией за вымогательство, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы МВД России, спортсмены требовали у руководителя одного из дагестанских СМИ крупную сумму денег, а также угрожали ему и его семье физической расправой. Отмечается, что бойцы ММА, которые являются уроженцами республики Дагестан, вымогали у потерпевшего 6 млн рублей.

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«Оперативники МВД России совместно с коллегами из ФСБ России, УВД по городу Москве, УУР МВД по Республике Дагестан во взаимодействии и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве денежных средств в особо крупном размере», — сообщили в МВД России.

Также сообщается, что у Вагабова и Сулейманова послу задержания было изъято огнестрельное оружие. В их отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.