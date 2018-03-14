Бронзовый призер Олимпиады-2018 продаст подаренную ему иномарку

Российский фристайлист Илья Буров принял решение продать автомобиль BMW X4, который был подарен ему за бронзовую медаль, завоеванную на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

«Это «олимпийская» машина, подаренная за медаль», — заявили в ярославском автосалоне, в котором находится автомобиль.

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Отмечается, что стоимость машины составляет 4 млн рублей.

Ранее Буров в интервью «Газете.Ru» прокомментировал информацию о том, что российские олимпийцы-призеры получили не те модели элитных иномарок, которые были им положены.