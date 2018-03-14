Федерация керлинга России договорилась о сотрудничестве с РУСАДА

Федерация керлинга России (ФКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Договоренность о подписанию соглашения о сотрудничестве сторонами была достигнута на встрече главы ФКР Дмитрия Свищева и заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, сообщается в заявлении ФКР.

Реклама

В ближайшее время будет принято решение об обязательном наличии сертификата о прохождении образовательного антидопингового онлайн-курса всеми участниками чемпионатов России по керлингу в 2018 году.

Ранее сообщалось, что глава ФКР Дмитрий Свищев выдвинется на новый срок.