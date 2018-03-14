Чемпионка Паралимпиады Миленина не ожидала даже попадания на пьедестал в спринте

Россиянка Анна Миленина не ожидала от себя победы в лыжной спринтерской гонке в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Сегодня сошлись звезды, удача была на моей стороне, и все получилось. Огромное спасибо хочу сказать бригаде смазчиков, лыжи мне помогли.

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Если честно, не ожидала от спринта даже попадания в призеры. И до финишной черты было непонятно, что у меня будет медаль, но я выдала все, что было», — сказала паралимпийская чемпионка.

Она отметила, что сегодняшний день для нее стал самым счастливым на Играх.

«Радости от сегодняшнего дня больше, чем от остальных. Может быть, соперницы устали, а у меня выдержки и опыта больше», — добавила Миленина.

Ранее сообщалось, что Миленина завоевала золотую спринтерскую медаль Паралимпиады.