Тренер «Шахтера» назвал игру команды в Лиге чемпионов фантастической

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы», сообщает «Советский спорт».

«В футболе нельзя говорить, нечестно это или нет. Важно здесь сказать о некоторых ошибках. Первое — мы могли решить все в первой игре и приехать сюда с другим преимуществом. Если анализировать эту игру, мы провели фантастический матч, но совершили одну ошибку и пропустили мяч», — цитирует Фонсеку Sport Arena.

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По мнению специалиста, «Шахтер» имел полное преимущество над соперником.

«Наше участие в турнире было фантастическим. Мы выигрывали у великих команд, и в этой фазе мы были лучше соперника, но сегодня совершили одну ошибку и дорого заплатили за это. Наши болельщики должны гордиться нами, ведь мы показали себя храбрыми и играли в гостях как дома», — отметил Фонсека.

Встреча между «Ромой» и «Шахтером» закончилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.