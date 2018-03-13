Украина бойкотирует все соревнования в России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал отказ от участия сборной на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит «Советский спорт».

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отказался разговаривать с российскими журналистами.