Журналисты проигнорировали пресс-конференцию «Лиона» из-за критики президента клуба

Французские журналисты проигнорировали пресс-конференцию перед матчем «Лиона» в чемпионате с «Каном» из-за высказываний президента команды Жана-Мишеля Оласа. Об этом сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Президент раскритиковал бывшего игрока команды, а ныне журналиста Николя Пуйдебуа за аналитику и телосложение.

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«Вследствие сделанных в твиттере злобных, лживых и неприемлемых записей президентом клуба Жаном-Мишелем Оласом в адрес консультанта и журналиста мы решили игнорировать мероприятия по подготовке к воскресному матчу с «Каном». Поэтому участия в пресс-конференции мы не станем принимать.

Просим прощения. Это действие не направлено ни лично против вас, ни против команды или тренерского штаба», — говорится в послании команде от лица журналистского сообщества.

Клуб отнесся с пониманием и выступил с заявлением, в котором говорится: «Лион» осуждает любые проявления злобы, лжи или недостойного поведения, которые ошибочно приписываются президенту клуба, а также напоминает, что такое сообщение — основываясь на 30-летнем опыте — не совсем обычно и связано оно с защитой самой организации и тренера, которого чрезмерно, систематически и безосновательно критикуют».

Следующим матчем «Лиона» станет ответный поединок 1/8 Лиги Европы против московского ЦСКА. Встреча состоится 15 марта во Франции.