Овечкин и Флери признаны первыми звездами игрового дня НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан одной из первых звезд игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.

В победном матче против «Виннипег Джетс» (3:2) на счету Овечкина дубль. А вторая шайба стала для нападающего 600-м голом в НХЛ.

Еще одной первой звездой дня стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:2) одержавший 400-ю победу в лиге. Он отразил 38 из 40 бросков.