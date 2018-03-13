Кузнецов: приятно находиться рядом с легендой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение партнера по команде Александра Овечкина, который забросил 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Слова спортсмена приводит официальный сайт НХЛ.

«При том хоккее, в который в НХЛ играют в последние годы, не так просто стало забить даже 40 голов за сезон. Я не снайпер, мне сложно это оценивать, у меня никогда особо и задачи такой не было. Но думаю, что в наше время забить в НХЛ 600 голов — задача практически невыполнимая.

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Не удивлюсь, если среди хоккеистов моего поколения никто столько и не забьет. Даже не знаю, на сколько голов он опережает ближайшего преследователя за эти годы. Если честно, мне и разницы нет. Я просто знаю, что Саня в поряде», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что Овечкин проставится перед партнерами бесплатным обедом или ужином, как только побъет очередной рекорд.

«И мы радуемся за него даже не из-за того, что он какие-то там супер-рекорды бьет, а просто из-за того, что человек делает все возможное. Мы его как-то особо в лицо и не хвалим за все, но в душе, конечно, приятно, что ты каждый день находишься рядом с легендой.

Можно где-то пошутить над ним, где-то он над тобой пошутит. Играя в одной команде, ты и не замечаешь этого, а так со стороны посмотришь — на самом-то деле люди только мечтают о чем-то подобном», — добавил хоккеист.

Ранее Овечкин прокомментировал свое достижение.