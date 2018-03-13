Кан: Акинфеев мог стать лучшим вратарем мира

Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан выразил свое отношение к голкиперу ЦСКА и национальной команды России Игорю Акинфееву.

«Выделить из российской школы вратарей могу только Игоря Акинфеева. Я много лет назад пророчил, что он может стать лучшим вратарем мира, так как у него есть все качества для этого. Но, к сожалению, ему пока не удалось реализовать весь свой потенциал. У Акинфеева не совсем получается выйти на более высокий уровень. Ожидания от игры Игоря на больших международных турнирах пока не оправдались — я ждал от него большего», — цитирует Кана газета «Известия».

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Он также поделился мнением, почему Акинфеев, которого ранее сравнивали Мануэлем Нойером, не смог добиться такого же успеха, как немецкий голкипер.

«Насколько помню, у Акинфеева всегда были маленькие ошибки. Эти ошибки чаще всего имеют психологический оттенок, нежели физический. Физические качества у него в полном порядке, как у вратаря высокого уровня. Считаю, что у него еще есть шанс вписать свое имя в историю. Для этого он должен безукоризненно отыграть на ЧМ-2018», — заключил Кан.

Ранее сообщалось, что Акинфеев был вызван в национальную сборную для участия в товарищеских матчах с Бразилией и Францией.