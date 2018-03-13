Экс-вратарь сборной Германии: давление на Россию перед ЧМ-2018 — это норма

Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан прокомментировал заявления представителей власти Великобритании о возможном отказе посещать Россию на чемпионате мира 2018 года, а также их призыв присоединиться к данной акции официальных лиц других стран.

«Давление общественности — частое явление в преддверии крупных спортивных мероприятий. Я сам это замечал и на других чемпионатах мира, когда политические моменты начинают влиять на процесс организации. Например, возьмем Кубок мира в Катаре в 2022 году — по нему до сих пор много дискуссий. С одной стороны, это правильно, что у общественности есть возможность вести обсуждения с некоторыми странами по некоторым вопросам. Но мы никогда не должны забывать, что во главе этих дискуссий должен быть спорт, футбол. Не надо все политизировать, все обсуждения должны быть только о спорте», — цитирует Кана газета «Известия».

Ранее издание The Times рассказало о том, что Великобритания уговаривает союзников отказаться от посещения России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.