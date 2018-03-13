Фанат «Зенита» рассказал о конфликте с Манчини

Болельщик петербургского «Зенита» Игорь Залепухин прокомментировал конфликтную ситуацию с главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини, в ходе которого фанат выразил свое недовольство работой специалиста, после чего тот оскорбил петербужца.

«Заставил меня написать этот пост тот факт, что после 90 минут унылейшего футбола и не самых умелых действий местных стюардов и службы безопасности на выходе, я шел весьма промозглым ростовским днем по улице. Реакции, конечно же, не ожидал. Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал, или его smm-щик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать. Моя сестра бы тоже оценила, но ее, уж не знаю, к сожалению, или счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии», — цитирует болельщики ФАН.

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Матч 22-го тура РФПЛ «Ростов» — «Зенит» завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Манчини вступил в перепалку в инстаграме с болельщиком клуба. Фанат опубликовал пост, написав «Манчини, иди к черту» на итальянском языке. Итальянец прокомментировал запись словами «Ты и твоя сестра».