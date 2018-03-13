Дипломаты прокомментировали информацию о выдаче Франции российского фаната

Дипломаты России не получали информации о выдаче правоохранительным органам Франции российского болельщика, ранее задержанного в Мюнхене, сообщает «РИА Новости».

«Мы пока не получали информации, что его привезли», — сказал источник.

Россиянин был задержан в Мюнхене по требованию властей Франции, которые подозревают гражданина России в участии в столкновениях фанатов в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года. Французы требовали передать российского болельщика себе.

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11 июня 2016 года перед матчем сборных России и Англии на Евро-2016 на улицах Марселя произошли массовые беспорядки с участием болельщиков двух команд.

Ранее в посольстве России выразили протест в связи задержания российского болельщика на территории Германии.