Биатлонисты Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче

Российскик биатлонисты Антон Шипулин и Александр Легков примут участие в благотворительном хоккейном матче, сообщает «Советский спорт».

«Друзья! Приглашаю вас на традиционную благотворительную хоккейную встречу «Матч звезд» 27 апреля в КРК «Уралец». Приходите, будет здорово!» — написал Шипулин в своем инстаграме.

Биатлонист сыграют за команду «Звезд», с ними также выступят актеры Марат Башаров и Андрей Мерзликин. Матч состоится в Екатеринбурге 27 апреля. Вырученные средства от продажи билетов будут отправлены на строительство спортивной площадки для детского дома.