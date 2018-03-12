МИД России выступил с заявлением относительно возможного отказа Британии от поездки на ЧМ-2018

МИД России выступил с официальным заявлением относительно возможного отказа Великобритании принять участие в чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает RT.

«Мы неоднократно предупреждали: перед началом Чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия», — сказано в заявлении МИД.

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Также сообщается, что в Британии активно распространяют новость об игнорировании чемпионата мира.

«Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц. Поводом же стало отравление С.В.Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на Чемпионат мира», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не верят в возможный отказ англичан от поездки на чемпионат мира.