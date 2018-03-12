Коту-предсказателю выдадут паспорт болельщика на ЧМ-2018
Сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен рассказала о том, что коту-предсказателю результатов чемпионата мира по футболу — 2018, живущему в музее, выдадут паспорт болельщика. Ее слова приводит ТАСС.
«Ему будет вручен паспорт болельщика. Уже принято решение, уже подписаны бумаги», — сказала Халтунен.
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Также она рассказала о том, что это первый случай, когда паспорт будет выдан животному.
«Животным не выдают паспорт болельщика, там вопросы с фотографией», — сказала она.
Ранее сообщалось, что эрмитажный кот будет заниматься на тренажере, чтобы похудеть к чемпионату мира.