Представитель Саввиди прокомментировал появление бизнесмена на матче с оружием

Представитель российского предпринимателя и президента греческого клуба ПАОК Ивана Саввиди прокомментировал появление функционера на футбольном поле во время матча чемпионата Греции против АЕКа.

«Он [Иван Саввиди] никому не угрожал оружием, а его ношение в Греции не запрещено», — цитирует представителя Саввиди ТАСС.

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Ранее сообщалось, что АЕК отправит в ФИФА и УЕФА жалобы на ПАОК из-за инцидента с Саввиди.

Саввиди спустился на поле с трибун. Фотографы встречи засняли его с огнестрельным оружием.

Бизнесмен угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу «теперь ты — мертвец». Несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи, президент команды увел игроков в раздевалку.