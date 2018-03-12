Макарова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в США

Екатерина Макарова уступила во втором круге «Ролан Гаррос» Лесе Цуренко из Украины Reuters

Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.

В матче второго круга она в трех сетах уступила немке Анжелике Кербер со счетом 6:3, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

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В следующем круге Кербер встретится с россиянкой Еленой Весниной.

Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины. 2-й круг
Екатерина Макарова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:3, 4:6, 2:6