Макарова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в США
Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
В матче второго круга она в трех сетах уступила немке Анжелике Кербер со счетом 6:3, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
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В следующем круге Кербер встретится с россиянкой Еленой Весниной.
Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины. 2-й круг
Екатерина Макарова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:3, 4:6, 2:6