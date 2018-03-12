Иванович прокомментировал неудачные результаты «Зенита» в марте

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал неудачные результаты команды в марте.

«Результаты в трех мартовских матчах точно нас не радуют — мы были нацелены на победу, но не смогли ее добиться, — цитирует Ивановича газета «Известия». — Хотя счет в Лейпциге (1:2) для нас является неплохим. Можно сказать, нам даже повезло, что при не самой хорошей игре мы забили гол на выезде и сохраняем хорошие шансы по итогам ответной игры пройти дальше в Лиге Европы.

Реклама

Он отметил, что в таких матчах, как с «Амкаром» (0:0) и «Ростовом» (0:0) футболисты должны добиваться лучших результатов

«Если хотим бороться за первое место в чемпионате России. Но в матчах с этими соперниками были очень плохие результаты», — добавил Иванович.

Ранее наставник «Зенита» Роберто Манчини назвал главную проблему клуба.