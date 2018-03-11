WADA назвало дату рассмотрения вопроса по восстановлению РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обсудит вопрос восстановления РУСАДА на ежегодном симпозиуме, который пройдет с 21 по 23 марта в Лозанне, сообщает «Советский спорт».

«Глава WADA Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу», — говорится в заявлении WADA.

Ранее в WADA прокомментировали возможную отмену чемпионата мира 2018 года в России.