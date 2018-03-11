ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче 22-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Чечни, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Головин, Витиньо и Сергей Игнашевич.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол. Чемпионат России. 22-й тур
«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:3
Голы: 0:1 — Головин, 6; 0:2 — Витиньо, 28; 0:3 — Игнашевич, 68