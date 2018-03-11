СМИ: россияне пригласили аргентинских фанатов для атаки англичан на ЧМ-2018
Российские фанаты пригласили аргентинских хулиганов в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, россияне готовы предоставить своим коллегам жилье и питание в обмен на помощь в атаке на англичан.
Отмечается, что фанаты из Санкт-Петербурга прилетели в Буэнос-Айрес для переговоров с группировкой «Барра Брава».
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Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее в Госдуме отреагировали на призывы в Британии к бойкоту ЧМ-2018.