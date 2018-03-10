Колосков: Англия давно пытается отобрать у России ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что власти Великобритании стараются отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, делая заявления об отказе в визите страны из-за политических мотивов.

«На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018», — цитирует Колоскова НСН.

Ранее издание The Times рассказало о том, что Великобритания уговаривает союзников отказаться от посещения России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.