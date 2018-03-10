Россия заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает ТАСС.

В составе российской команды выступали Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков.

Победу в гонке одержали итальянские биатлонисты, показавшие время час, 15 минут и 8,3 секунды. Серебро завоевали спортсмены из Украины, отставшие от лидера на 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежцы — +9,1.

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на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) провела лучшую смешанную эстафету 2x6 + 2x7,5 км в сезоне. В ходе всей гонки россияне не покидали группу лидеров. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков уверенно справились со стрельбой, но на финиш Цветкову не хватило сил и скорости. Россияне – четвёртые. Победу одержали итальянцы. Второе место заняли украинцы, третье – норвежцы.

Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Контиолахти, Финляндия

1. Италия — 1:15.08,3 (1+13),

2. Украина — +1,5 (0+3),

3. Норвегия — +9,1 (0+9),

4. Россия — +16,9 (0+7).