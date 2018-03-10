Россия заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает ТАСС.
В составе российской команды выступали Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков.
Победу в гонке одержали итальянские биатлонисты, показавшие время час, 15 минут и 8,3 секунды. Серебро завоевали спортсмены из Украины, отставшие от лидера на 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежцы — +9,1.
на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) провела лучшую смешанную эстафету 2x6 + 2x7,5 км в сезоне. В ходе всей гонки россияне не покидали группу лидеров. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков уверенно справились со стрельбой, но на финиш Цветкову не хватило сил и скорости. Россияне – четвёртые. Победу одержали итальянцы. Второе место заняли украинцы, третье – норвежцы.
Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Контиолахти, Финляндия
1. Италия — 1:15.08,3 (1+13),
2. Украина — +1,5 (0+3),
3. Норвегия — +9,1 (0+9),
4. Россия — +16,9 (0+7).