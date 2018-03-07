Украинская биатлонистка выступила против отказов ряда спортсменов ехать в Тюмень

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова высказалась об отказе некоторых сборных приехать на этап Кубка мира в Тюмень. Спортсменку цитирует «Тюменская арена».

«Что касается отказа от поездки на финал Кубка мира в Тюмени, считаю, что спорт должен быть вне политики. Для любого биатлониста старты на Кубке мира — важные соревнования.

Реклама

Со всеми спортсменами у нас нормальный диалог. Но все равно больше общаемся своей диаспорой: украинцы, русские, белорусы», — заявила Абрамова.

Ранее сообщалось, что серебряный призер чемпионата мира 2012 года по биатлону словенец Клемен Бауэр отказался ехать в Россию на этап Кубка мира в Тюмень.