Передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Флориду» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Янни Гурд, по одной шайбе забросили Джей Ти Миллер, Алекс Киллорн и Брейден Пойнт. У гостей хет-трик оформил Ник Бьюгстад, также отличился Винсент Трочек.

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Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 40 бросков по своим воротам, а его одноклубник Никита Кучеров отдал результативную передачу.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов записал на свой счет голевой пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — «Флорида Пантерз» (США, Санрайз) — 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

1:0 — Гурд (Шустр, Строльман) — 10:38;

2:0 — Миллер (Гурд) — 12:51;

2:1 — Бьюгстад (Экблад, Барков) — 18:23;

3:1 — Гурд (Миллер) — 21:27;

3:2 — Бьюгстад (Дадонов, Яндл) — 33:35;

4:2 — Киллорн (Стэмкос, Кучеров) — 36:07;

4:3 — Бьюгстад (Мэтисон, Барков) — 40:21;

4:4 — Трочек (Яндл, Барков) — 45:25 (5x4);

5:4 — Пойнт (Строльман, Джонсон) — 62:49 (3x3)