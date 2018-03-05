В регионах России построят приюты для собак в связи с ЧМ-2018

Организационный комитет «Россия-2018» и Министерство спорта России обяжут регионы, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, построить приюты-передержки для бездомных животных, сообщают «Известия».

«Правительство рекомендовало губернаторам построить временные приюты-передержки и регулировать численность бездомных животных гуманными методами. Ряд регионов уже к этому прислушались.

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Сейчас Минспорта и оргкомитет чемпионата мира передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу чемпионат мира», — заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка заявил, что в конце марта организация определится со списком судей, которые обслужат матчи чемпионата мира в России.