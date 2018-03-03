Международный совет футбольных ассоциаций принял решение по видеоповторам

Система видеопомощи арбитрам РИА Новости

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) принял решение одобрить использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей.

«Теперь VAR — это часть футбола, это важная новость. Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций. В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино ТАСС.

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«Философия VAR — «минимум вмешательства — максимум пользы», она поможет избежать несправедливости, обусловленной «ясными и очевидными ошибками», в отношении голов, пенальти, выдачи прямых красных карточек и ошибок при определении игрока, нарушившего правила», — говорится в сообщении IFAB.

Ранее президент ФИФА поддержал введение видеоповторов.