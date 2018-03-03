Международный совет футбольных ассоциаций принял решение по видеоповторам

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) принял решение одобрить использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей.

«Теперь VAR — это часть футбола, это важная новость. Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций. В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино ТАСС.

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«Философия VAR — «минимум вмешательства — максимум пользы», она поможет избежать несправедливости, обусловленной «ясными и очевидными ошибками», в отношении голов, пенальти, выдачи прямых красных карточек и ошибок при определении игрока, нарушившего правила», — говорится в сообщении IFAB.

Ранее президент ФИФА поддержал введение видеоповторов.