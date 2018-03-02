Ласицкене было не по себе от гимна ИААФ на церемонии награждения

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями от гимна Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который играл на церемонии награждения на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме.

«Мои ощущения, когда я не слышала во время церемонии гимн своей страны? Мне было так же не по себе, как в августе прошлого года в Лондоне. Но я была готова к этому. Уверена, что когда-нибудь нам дадут полностью прочувствовать свои победы на чемпионатах мира», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом в международных стартах из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.