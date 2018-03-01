РФПЛ назвала даты проведения перенесенных из-за выборов президента матчей 23-го тура

Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) назначила даты проведения перенесенных матчей 23-го тура чемпионата России, передает ТАСС.

Игра «Рубин» — «Спартак», которая должна была состояться 18 марта, перенесена на 17 марта. Начало матча в 19:00 мск. Данное решение было принято в связи с выборами президента Российской Федерации в этот день. Остальные матчи пройдут 18 апреля в 19:30 мск: ЦСКА — «Амкар», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Ахмат».

Ранее сообщалось, что перенесенный матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» может состояться 4 апреля.