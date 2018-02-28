Тренер сборной России перед ЧМ-2018 приехал в Ливерпуль и понаблюдал за Салахом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что лично наблюдал за игрой нападающего сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

«При подготовке к сопернику мы всегда учитываем подобные детали. Я не поленился, слетал в Англию на матч «Ливерпуля» и воочию понаблюдал за ним. Знаете, в чем различие между тренерами и журналистами? Вы смотрите на бумагу и имена, а мы смотрим на то, что умеют футболисты. Вы живете эмоциями, а мы живем реалиями», — цитирует Черчесова RT.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.