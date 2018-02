Неймар получил травму и расплакался

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче против «Марселя» в чемпионате Франции по футболу.

Игрок, которого на носилках уносили с газона, не сумел сдержать слез.

Встреча завершилась победой парижан со счетом 3:0.

Ранее Неймар попал мячом в голову главному арбитру первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Neymar deixa o gramado de maca. Saiu com as mãos no rosto https://t.co/HQzcid7ajs pic.twitter.com/hChMcm7f1e