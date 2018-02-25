Директор фан-клуба «Спартака» рассказал о нападении испанских фанатов в Бильбао

Директор фан-клуба московского «Спартака» Валентин Горшунов рассказал о том, как произошло нападение фанатов «Атлетика» перед матчем 1/16 Лиги Европы. Слова болельщика приводит RT.

«Да, наши болельщики шли на матч все вместе. На моих глазах колонна испанцев приблизилась к площади возле стадиона и поравнялась с одним из уличных баров. Мы начали скандировать «Спартак», в нас полетели пивные кружки, и тут же с соседней улицы на болельщиков выдвинулись те, кого я заметил ранее, местные ультрас.

Реклама

Удар приняли на себя самые миролюбивые поклонники нашей команды, но за ними следом шли и те, кто смог за себя постоять. Баски нападали с применением всех подручных средств. Они перевернули мусорный бак, из которого в людей полетели битые бутылки, железные прутья. Позже появились биты, в нас стреляли из ракетниц. Травмы у всех схожие: переломы, в том числе открытые, многих ранили стеклом», — сказал Коршунов.

Ранее в организации беспорядков в Бильбао испанские СМИ обвинили фанатов «Атлетика».