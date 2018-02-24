Глава немецкого хоккея назвал русскую «красную машину» восьмицилиндровой

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндл поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2018. Слова Райндла приводит «Чемпионат».

«Сборная России — это настоящая машина. Такой, восьмицилиндровый автомобиль на полном приводе, но мы попытаемся играть с максимальной отдачей.

Что будет если выиграем? Мы пока не думаем о победе. Думаем об игре. Можно уступить, но надо играть хорошо.

Кто лучший игрок у русских? Очень много ярких хоккеистов и звездных имен. Конечно, мне очень нравиться смотреть на игру Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, это большие таланты и великолепные хоккеисты. Наблюдать за ними — одно удовольствие», — сказал Райндл.

Финальный матч Олимпиады Россия — Германия пройдет 25 февраля в 7.10 мск.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».