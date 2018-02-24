Впервые в истории российский лыжник выиграл четыре медали на одних Играх

Александр Большунов стал первым российским лыжником, которые выиграл четыре медали на одних Олимпийских играх.

На счету Большунова серебро в эстафете, командном спринте и марафоне. Также лыжник завоевал бронзу в личном спринте.

Ранее по три медали в рамках одних Игр завоевывали Максим Вылегжанин (2014 год), Владимир Смирнов (1988), Николай Зимятов (1980), Вячеслав Веденин (1972 и Павел Колчин (1956).

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко заявил о том, что Большунов упустил золото Олимпиады «из-за детских ошибок».

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».